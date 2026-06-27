Η Ουρουγάη αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Μαρσέλο Μπιέλσα που ανέλαβε την ευθύνη, τα… πήρε και με δημοσιογράφο.

Καταστροφική ήταν η πορεία της Ουρουγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τα γήπεδα της Αμερικής, γυρίζοντας στην πατρίδα νωρίς παρά τις μεγάλες προσδοκίες.

Η «σελέστε» δεν κατάφερε να προκριθεί από έναν όμιλο που έμοιαζε κάτι παραπάνω από του χεριού της (Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία), βάζοντας μόλις δύο βαθμούς στο σακούλι.

Φυσικά η συγκομιδή της δεν ήταν αρκετή για να την δώσει το εισιτήριο για τη φάση των ’32’ αφού ηττήθηκε – λόγω και του τραγικού λάθους του Μουσλέρα – από την θεωρητικά άμεση ανταγωνίστριά της Ισπανία και έμεινε μετεξεταστέα.

Τουρνουά το οποίο πιθανότατα συνιστά και το τελευταίο του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της ομάδας αφού δεν κατάφερε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στις τελευταίες διοργανώσεις που συμμετείχε η Ουρουγουάη, μένοντας 4η στα προκρομικά και 3η στο τελευταίο χρονικά Copa America.

Κι όλα αυτά σε ένα γενικότερο κλίμα… αποστασίας από τους παίκτες που τα έβαλαν με τον προπονητή τους τις προηγούμενες ημέρες για το περιεχόμενο των προπονήσεων και την ένταση αυτών, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Ισπανία που αποδείχθηκε καταδικαστικός, ο Μαρσέλο Μπιέλσα τα έβαλε με τον δημοσιογράφο δευτερόλεπτα πριν παραχωρήσει δηλώσεις σε εκείνος, λόγω ολιγωρίας με τα μικρόφωνα και μικρής χρονοκαθυστέρησης, φωνάζοντάς του «άντε, τελείωνε.»

Marcelo Bielsa couldn't contain his frustration 😤



The Uruguay boss let his emotions show after his side's World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026

Στιγμές αργότερα, ανέλαβε την ευθύνη. «Δεν έχω αφήσει κάτι στο ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης. Ένας προπονητής που είναι στη χώρα εδώ και τρία χρόνια και δεν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν μπορεί να πει ότι έχει συνεισφέρει,. Η τέταρτη θέση στα προκριματικά δεν έχει αξία, ούτε η τρίτη στο Copa America, για να μη μιλήσω για την παρουσία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θα μπορούσαμε να έχουμε επτά πόντους αλλά έχουμε δύο, αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας μου στον πάγκο. Ήταν δουλειά μου να διαχειριστώ ένα γκρουπ παικτών και δεν κατάφερα να τους κάνω να αποδώσουν.

Εάν θέλετε εξηγήσεις, που δεν νομίζω ότι θέλετε, θα σας έλεγα ότι από τους επτά πόντους που δικαιούμασταν, πήραμε δύο. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που έκανε η Ουρουγουάη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».