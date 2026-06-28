Οι όμιλοι του Μουντιάλ έλαβαν «τέλος» και οδεύουμε προς την τελική ευθεία. Πλέον, 32 ομάδες συνεχίζουν στην επόμενη φάση, ενώ 16 ήταν αυτές που αποχαιρέτησαν τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.
Μία Ήπειρος που μπορεί να μην έχει κερδίσει ποτέ τη διοργάνωση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια «βήματα» είναι η Αφρική.
Πάντα είχε ορισμένες πολύ δυνατές ομάδες, αλλά κανείς δεν θα περίμενε πως φέτος θα είναι το «αφεντικό» στους ομίλους της διοργάνωσης!
Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε πόσες χώρες μπόρεσαν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Μάλλον, καλύτερα να βρούμε όσες δεν τα κατάφεραν, καθώς δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τόσο «ψάξιμο».
Η Τυνησία ήταν μία από τις απογοητεύσεις της διοργάνωσης, καθώς δέχτηκε συνολικά 12 γκολ, σκόραρε δύο, είχε μία απόλυση προπονητή και αποχαιρέτησε άδοξα!
Αυτή ήταν και η μόνο «ανορθογραφία» της Αφρικής, μιας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες της μπόρεσαν να είναι στα νοκ-άουτ!
Κι όμως, αφού Μαρόκο, Λ.Δ του Κονγκό, Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Γκάνα, Αλγερία και Ακτή Ελεφαντοστού παραμένουν «ζωντανές».
Τι σημαίνει αυτό; Η Αφρική είχε ποσοστό επιτυχίας 90% στους ομίλους, αφού 9/10 ομάδες συνεχίζουν κανονικά τη διαδρομή τους.
Μάλιστα, μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό που θα συναντήσει κανείς σε όλη τη διοργάνωση, αφού μετέπειτα ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 83% (5/6).
Λίγο πιο χαμηλά είναι η Ευρώπη με 81% (13/16), ενώ ακολουθεί η Νότια Αμερική με 50% (3/6). Μετέπειτα η Ασία (2/9, εδώ είναι η Αυστραλία, αφού παίζει στα προκριματικά της Ασίας) και η Ωκεανία (0%).
Με την Αφρική να είναι το «αφεντικό» των ομίλων, αν και πολλοί δεν θα το περίμεναν.