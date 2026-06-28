Μπορεί να μην έχει κατακτήσει ποτέ το Μουντιάλ κάποια χώρα από την Αφρική, αλλά στη φετινή διοργάνωση ήταν το απόλυτο «αφεντικό» στους ομίλους!

Οι όμιλοι του Μουντιάλ έλαβαν «τέλος» και οδεύουμε προς την τελική ευθεία. Πλέον, 32 ομάδες συνεχίζουν στην επόμενη φάση, ενώ 16 ήταν αυτές που αποχαιρέτησαν τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Μία Ήπειρος που μπορεί να μην έχει κερδίσει ποτέ τη διοργάνωση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια «βήματα» είναι η Αφρική.

Πάντα είχε ορισμένες πολύ δυνατές ομάδες, αλλά κανείς δεν θα περίμενε πως φέτος θα είναι το «αφεντικό» στους ομίλους της διοργάνωσης!

Nine African teams will play in the knockout stages of the World Cup for the first time in history 🤯



If you like, sleep on us. pic.twitter.com/kz7N6kvUkC — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 28, 2026

Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε πόσες χώρες μπόρεσαν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Μάλλον, καλύτερα να βρούμε όσες δεν τα κατάφεραν, καθώς δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τόσο «ψάξιμο».

Η Τυνησία ήταν μία από τις απογοητεύσεις της διοργάνωσης, καθώς δέχτηκε συνολικά 12 γκολ, σκόραρε δύο, είχε μία απόλυση προπονητή και αποχαιρέτησε άδοξα!

Αυτή ήταν και η μόνο «ανορθογραφία» της Αφρικής, μιας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες της μπόρεσαν να είναι στα νοκ-άουτ!

Historical World Cup for African teams. 🌍✊🏿



✅🇿🇦 South Africa

✅🇨🇻 Cape Verde

✅🇨🇮 Ivory Coast

✅🇲🇦 Morocco

✅🇸🇳 Senegal

✅🇬🇭 Ghana

✅🇪🇬 Egypt

✅🇨🇩 RD Congo

✅🇩🇿 Algeria

❌🇹🇳 Tunisia



9️⃣/🔟 teams have qualified to World Cup Round of 32 👏🏾✨ pic.twitter.com/dm6IL1CDxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Κι όμως, αφού Μαρόκο, Λ.Δ του Κονγκό, Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Γκάνα, Αλγερία και Ακτή Ελεφαντοστού παραμένουν «ζωντανές».

Τι σημαίνει αυτό; Η Αφρική είχε ποσοστό επιτυχίας 90% στους ομίλους, αφού 9/10 ομάδες συνεχίζουν κανονικά τη διαδρομή τους.

𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀. 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐎𝐅 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋. 🌍



African nations make 𝙃𝙄𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔 as 9 out of 10 nations (!) qualify for the knockouts 🤯👏



🇩🇿 Algeria ✔️

🇨🇻 Cape Verde ✔️

🇨🇩 DR Congo ✔️

🇪🇬 Egypt ✔️

🇬🇭 Ghana ✔️

🇨🇮 Ivory Coast ✔️

🇲🇦 Morocco ✔️

🇸🇳 Senegal ✔️

🇿🇦 South… pic.twitter.com/xoUCVuJ3E3 — 433 (@433) June 28, 2026

Μάλιστα, μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό που θα συναντήσει κανείς σε όλη τη διοργάνωση, αφού μετέπειτα ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 83% (5/6).

Λίγο πιο χαμηλά είναι η Ευρώπη με 81% (13/16), ενώ ακολουθεί η Νότια Αμερική με 50% (3/6). Μετέπειτα η Ασία (2/9, εδώ είναι η Αυστραλία, αφού παίζει στα προκριματικά της Ασίας) και η Ωκεανία (0%).

Με την Αφρική να είναι το «αφεντικό» των ομίλων, αν και πολλοί δεν θα το περίμεναν.