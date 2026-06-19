Η κορυφαία προπονητική εμπειρία της Valencia Basket έρχεται το καλοκαίρι σε 7 πόλεις.

Η Valencia Basket Academy φέρνει και το καλοκαίρι του 2026 τα Valencia Basket Skills Camps σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας σε αγόρια και κορίτσια μια μοναδική ευκαιρία να προπονηθούν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία ανάπτυξης αθλητών της Valencia Basket.

Τα Valencia Basket Skills Camps αποτελούν τον πιο εξειδικευμένο τρόπο βελτίωσης των ατομικών δεξιοτήτων των αθλητών στο μπάσκετ, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης που εφαρμόζεται από τους προπονητές της Valencia Basket Academy. Με επίκεντρο τη σωστή τεχνική, τη συνεχή βελτίωση και την αγάπη για το παιχνίδι, τα camps συνδυάζουν εκπαίδευση, άθληση και διασκέδαση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν δίπλα σε προπονητές της Valencia Basket Academy, ενώ οι πιο ταλαντούχοι αθλητές και αθλήτριες από κάθε camp θα λάβουν πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ταλαντούχων Παικτών (Elite Program) και στο ταξίδι προπονητικής εμπειρίας Valencia Basket Elite Training Stage στην Ισπανία.

Πρόγραμμα Valencia Basket Skills Camps 2026

• 19-21 Ιουνίου: Λευκωσία

• 19-21 Ιουνίου: Ναύπλιο (VBC Experience)

• 26-28 Ιουνίου: Σάμος

• 29 Ιουνίου – 1 Ιουλίου: Θήβα

• 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου: Καρδίτσα

• 2-5 Ιουλίου: Ρέθυμνο

• 6-9 Ιουλίου: Αθήνα (Camp μόνο για κορίτσια)

Προπονητικό Επιτελείο Valencia Basket Academy

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν από προπονητές της Valencia Basket Academy:

• Guillem González

• Marcos Monllor

• Txemi Roman

• Andreu Casadevall

• Marta Sorli

• Bea Gómez

Ελληνικό Τεχνικό Επιτελείο Valencia Basket

• Παναγιώτης Βασιλόπουλος – Πρεσβευτής Προγράμματος & Scout

• Κλέαρχος Πανούσης – Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος

• Κώστας Τελάκης

• Διαμαντής Φιλίνης

• Αλέξανδρος Γαλής

• Έλενα Πανοπούλου

Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων

Το προπονητικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του σύγχρονου μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα:

✓ Ball Handling & Dribbling

✓ Passing & Receiving

✓ Shooting

✓ Rebounding

✓ Footwork & Body Control

Τα Valencia Basket Skills Camps απευθύνονται σε αθλητές και αθλήτριες που επιθυμούν να εξελίξουν το παιχνίδι τους μέσα από ένα υψηλού επιπέδου προπονητικό περιβάλλον, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία ενός από τα κορυφαία ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Μήνυμα από τη Valencia Basket

Ο Sergio de Larrea καλωσορίζει τους νεαρούς αθλητές των Valencia Basket Skills Camps, ενώ η Marta Sorli απευθύνει το δικό της μήνυμα στις νεαρές αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στα camps του καλοκαιριού.

Sergio de Larrea:



Marta Sorli:

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://www.valenciabasketacademysee.com/el/camps-en