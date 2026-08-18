Μία μεγάλη επιστροφή είναι πολύ κοντά, με τον Μανού Γκαρθία να ετοιμάζει «βαλίτσες» για τη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε όσο βρισκόταν στην Κάνσας Σίτι;

Ο Άρης είναι κοντά σε μία μεγάλη επιστροφή! Ο Μανού Γκαρθία, έπειτα από 1.5 χρόνο στις ΗΠΑ για της Κάνσας Σίτι ετοιμάζει «βαλίτσες» για Ελλάδα.

Σε μία πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τους Θεσσαλονικείς, που δίνουν στον Μιχάλη Γρηγορίου ένα σημαντικό «εργαλείο».

Όλα δείχνουν ότι ο Ισπανός χαφ θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών, με τον Θοδωρή Καρυπίδη να «προδίδει» τη μεταγραφή του, μέσα από μία βιντεοκλήση που είχε με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Thank you for everything, el mago 🪄💙



We’ve mutually agreed to terminate the contract of midfielder Manu Garcia. pic.twitter.com/colxVZuZNB — Sporting Kansas City (@SportingKC) August 18, 2026

Δεν πάει πολύς καιρός, από όταν ο Μανού Γκαρθία έκανε τρομερά πράγματα φορώντας τα κίτρινα. Ωστόσο, τι έκανε το χρονικό διάστημα που αποχώρησε;

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει «γεμάτες» σεζόν, καθώς ήταν από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του.

Τη σεζόν 2024-25 έγραψε 27 εμφανίσεις με δύο γκολ και έξι ασίστ, ενώ είχε και δύο συμμετοχές στο CONCACAF Champions Cup.

El ex canterano rojiblanco Manu Garcia abandona la MLS tras rescindir con el Kansas City y vuelve a Grecia, donde jugará nuevamente en el Aris Salónica hasta 2029.https://t.co/8ptyMh3z8u — RSG Fichajes (@RSGfichajes) August 18, 2026

Την αγωνιστική χρονιά που είναι σε εξέλιξη και πάλι είναι από τους παίκτες που είχαν βασικό ρόλο στο κλαμπ του. Πιο συγκεκριμένα, είχε 18 εμφανίσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, τη φετινή σεζόν έχει αρκετές «κορυφές». Αρχικά, είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Sofascore (6.99) για την Κάνσας Σίτι.

Την ίδια ώρα, έχει δημιουργήσει 11 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ μετράει 1.7 πάσες-κλειδιά ανά ματς. Ωστόσο, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς ο Μανού Γκαρθία είναι έτοιμος για να ανοίξει ξανά το «κεφάλαιο»: Άρης.