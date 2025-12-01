Η Εθνική Ομάδα Socca ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-2 στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου. Η ελληνική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, παρουσιάζοντας συνοχή, ένταση και αποφασιστικότητα.

Η πρώτη σημαντική φάση ήρθε στο 3’, όταν ο Τούσα απείλησε για πρώτη φορά την εστία των Αμερικανών. Ένα λεπτό αργότερα, ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ με άψογο σουτ, σημειώνοντας παράλληλα και το πρώτο του τέρμα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση, «γράφοντας» το 2-0 στο 14’ με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό τελείωμα εκτός περιοχής.

Το 3-0 σημειώθηκε στο 16’, όταν ο Τούσα – στην επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπειτα από το περυσινό Παγκόσμιο—σκόραρε με κεφαλιά μετά από υποδειγματική 35άρα μπαλιά του Καλαμαρίδη. Στην επανάληψη οι ΗΠΑ μπήκαν πιο οργανωμένα και στο 28’ ο Καραμαλίγκας χρειάστηκε να επέμβει σωτήρια. Παρά την προσπάθεια αντίδρασης, οι Αμερικανοί βρήκαν γκολ στο 32’, μειώνοντας προσωρινά σε 3-1.

Ωστόσο, η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Στο 33’ ο Τούσα σκόραρε για δεύτερη φορά, διαμορφώνοντας το 4-1 και φτάνοντας τα οκτώ τέρματα με το εθνόσημο σε Παγκόσμιες διοργανώσεις. Το τελικό 4-2 διαμορφώθηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Σημαντικό στοιχείο του αγώνα αποτέλεσε και το ντεμπούτο των Καραμαλίγκα, Πατινιώτη και Αμπάρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλους να παρουσιάζουν θετική εικόνα.

Η Ελλάδα επιστρέφει στη δράση απόψε, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στις 00:00 (ώρα Ελλάδας), σε έναν καθοριστικό αγώνα που μπορεί να κρίνει την πρόκριση στα νοκ άουτ από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική.