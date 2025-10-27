Το Elite Neon Cup, το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου για αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα, ξανά εν δράσει!

Από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, οι κορυφαίες ομάδες στις ηλικίες U10 & U12 δίνουν «ραντεβού» στο Elite Neon Cup, για μία κυριολεκτικά… elite εμπειρία!

Συνολικά, 128 σύλλογοι, από 20 -και πλέον- διαφορετικά σημεία του πλανήτη, θα συναντηθούν σε ένα τουρνουά, στο οποίο εδώ και χρόνια, «συστήνονται» μερικοί από τους σταρ του μέλλοντος, υπό το βλέμμα θρυλικών μορφών του παρελθόντος.

«Κολοσσοί» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως οι Μίλαν, Γιουβέντους, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τότεναμ, αλλά και του ελληνικού, όπως οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα δώσουν το «παρών», σε αυτό το μεγάλο «ραντεβού».

Το Elite Neon Cup συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές, να απολαύσουν το παιχνίδι σε κορυφαίες εγκαταστάσεις, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και με την ποδοσφαιρική πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση, να νιώσουν τη μαγεία κορυφαίων διοργανώσεων.

Μία μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, έτοιμη να υποδεχθεί όσους θέλουν να στηρίξουν και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Αν θέλετε ακόμα περισσότερο υλικό, περιηγηθείτε στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στο TikΤok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.

Χρήσιμα Links & Social Media:

http://eliteneoncup.com

Email: info@eliteneoncup.com

Facebook: Elite Neon Cup

TikΤok: Elite Neon Cup

Instagram: eliteneoncup

Twitter: @EliteNeonCup

Εγκαταστάσεις:

Kicks Academy: Ο.Τ. 49 Επιχειρηματικό Πάρκο / 5η οδός, Φοίνικας, Σπάτα 190 04

Γήπεδο Κορωπίου, Νικ. Κουλοχέρη 32, Κορωπί 194 00

Γήπεδο «Fous de Foot», Τριπτολέμου 42, Βάρη 166 72

Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης: Δημοκρίτου 28, Νέα Μάκρη 190 05