Συνολικά, 112 σύλλογοι, από 17 διαφορετικές χώρες, θα συναντηθούν σε ένα τουρνουά, στο οποίο εδώ και χρόνια, «συστήνονται» μερικοί από τους σταρ του μέλλοντος. 

Σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού, όπως οι Ρόμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στεάουα Βουκουρεστίου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, θα δώσουν το «παρών» σε αυτήν τη γιορτή. 

Το Elite Neon Cup συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές, να απολαύσουν το παιχνίδι σε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να νιώσουν τη μαγεία κορυφαίων διοργανώσεων, γνωρίζοντας διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες. 

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα μας. 

Ακόμα περισσότερο υλικό θα βρείτε αν περιηγηθείτε στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στο TikΤok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter. 

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία. 

Εγκαταστάσεις: 

Kicks Academy: Ο.Τ. 49 Επιχειρηματικό Πάρκο / 5η οδός, Φοίνικας, Σπάτα 190 04 

1ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας: Αλεξάνδρου Παναγούλη 24, Γλυφάδα, 166 75 

Δημοτικό Στάδιο Γαλατσίου: Λεωφόρος Βεΐκου, Γαλάτσι, 111 47 

Athens Sports Hub: Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι, 111 46 

Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου: Λεωφόρος Σουνίου 61, Μεσογέας, 190 03 

Γήπεδο Κουβαρά: Κουβαράς, 190 03 

Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα: Δημοκρατίας 26, Μαραθώνας, 190 07 

Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης: Δημοκρίτου 28, Νέα Μάκρη, 190 05 