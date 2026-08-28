Μία ευρωπαϊκή εβδομάδα, που ήταν αρκετά καλή για την Ελλάδα τελείωσε. Ποιο είναι το «πλεονέκτημά» της, για να βρεθεί στη 10η θέση;

Αυτό ήταν, τα προκριματικά Ευρώπης έλαβαν «τέλος». Πλέον, γνωρίζουμε και τις 108 ομάδες, που θα συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.

Η Ελλάδα θα έχει «εκπροσώπηση» από τέσσερα κλαμπ, σε όλους τους θεσμούς.

Η ΑΕΚ έχει μάθει ήδη τους αντιπάλους της στο Champions League. Την ίδια ώρα, ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα είναι μαζί στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει στο Conference League.

The 108 teams who will form the 26-27 #UCL, #UEL and #UECL League Phases.



It's a shame that some people still think that European football doesn't start until next month.

Qualifying has once again been brilliant. Eight relentless weeks across July and August, more than 400 total… pic.twitter.com/QuRxwIQ1fx — The Matchday Man (@TheMatchdayMan) August 27, 2026

Μοναδική «απώλεια» για τη χώρα μας ήταν ο ΠΑΟΚ, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν.

Και αυτό είναι και το μεγάλο «πλεονέκτημα» της Ελλάδας (43.812), ώστε να φτάσει στη 10η θέση.

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντεντς Κράλοβε έκανε διπλό καλό, καθώς η Τσεχία που είναι στην 11η θέση (44.725 βαθμοί) «έχασε» μία ομάδα της.

Ο Νίστρουπ «ξεχώρισε» το μεγάλο «πλεονέκτημα» από την πρόκριση του Παναθηναϊκού (video) Ο Παναθηναϊκός, αν και… ζορίστηκε είναι στη League Phase του Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να «ξεχωρίσει» κάτι συγκεκριμένο, μετά την πρόκριση.

Την ίδια ώρα, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την Πολωνία (45.125), που αν και 10η, στα προκριματικά είπαν «αντίο» 3/5 κλαμπ που είχε!

Αυτές είναι και οι δύο άμεσες «ανταγωνίστριες» της Ελλάδας, που είναι στη 12η θέση, αλλά πλέον βλέπει τις δύο χώρες που είναι από επάνω της να μην έχουν -τουλάχιστον- παραπάνω ομάδες από εκείνη.

Σε ένα σημαντικό «ατού» που «χτίστηκε», μέσω τη διαδικασία των προκριματικών.

H «περηφάνεια» του Κόντη για τους παίκτες του, μέσα από τα λόγια του (video) Ο Χρήστος Κόντης το είπε, το έδειξε, αλλά και το «φώναξε» πολλές φορές πως είναι περήφανος για τους παίκτες του, μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League!

Αναλυτικά, η βαθμολογία της UEFA:

Η βαθμολογία της UEFA