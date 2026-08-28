Αυτό ήταν, τα προκριματικά Ευρώπης έλαβαν «τέλος». Πλέον, γνωρίζουμε και τις 108 ομάδες, που θα συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA.
Η Ελλάδα θα έχει «εκπροσώπηση» από τέσσερα κλαμπ, σε όλους τους θεσμούς.
Η ΑΕΚ έχει μάθει ήδη τους αντιπάλους της στο Champions League. Την ίδια ώρα, ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα είναι μαζί στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει στο Conference League.
Μοναδική «απώλεια» για τη χώρα μας ήταν ο ΠΑΟΚ, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν.
Και αυτό είναι και το μεγάλο «πλεονέκτημα» της Ελλάδας (43.812), ώστε να φτάσει στη 10η θέση.
Η πρόκριση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χράντεντς Κράλοβε έκανε διπλό καλό, καθώς η Τσεχία που είναι στην 11η θέση (44.725 βαθμοί) «έχασε» μία ομάδα της.
Την ίδια ώρα, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την Πολωνία (45.125), που αν και 10η, στα προκριματικά είπαν «αντίο» 3/5 κλαμπ που είχε!
Αυτές είναι και οι δύο άμεσες «ανταγωνίστριες» της Ελλάδας, που είναι στη 12η θέση, αλλά πλέον βλέπει τις δύο χώρες που είναι από επάνω της να μην έχουν -τουλάχιστον- παραπάνω ομάδες από εκείνη.
Σε ένα σημαντικό «ατού» που «χτίστηκε», μέσω τη διαδικασία των προκριματικών.
Αναλυτικά, η βαθμολογία της UEFA:
Η βαθμολογία της UEFA
- 9. Τουρκία 49.675 – 4.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)
- 10. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί 2/5 (Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια)
- 11. Τσεχία 44.725 – 2.900 βαθμοί 4/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Γιάμπλονετς)
- 12. Ελλάδα 43.812 – 3.400 βαθμοί 4/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός)
- 13. Νορβηγία 38.612 – 5.000 βαθμοί 4/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Μπραν)
- 14. Δανία 38.306 – 4.000 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)