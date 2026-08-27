Ο Χρήστος Κόντης το είπε, το έδειξε, αλλά και το «φώναξε» πολλές φορές πως είναι περήφανος για τους παίκτες του, μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League!

Ο ΟΦΗ ζει μοναδικές στιγμές. Έκανε… κομματάκια την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και με συνολικό σκορ 5-0 «κλείδωσε» τη θέση του στη League Phase του Europa League.

Μάλιστα, αυτή θα είναι και η πρώτη φορά, που θα συμμετάσχει στα Κύπελλα Ευρώπης, που έχουν μορφή ομίλου.

Μετά τη ρεβάνς με τους Κρητικούς να κερδίζουν με 2-0 (27/08) ο Χρήστος Κόντης θέλησε να «προβάλει» τους παίκτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως είναι περήφανος για την ομάδα και τον τρόπου που έχει «χτιστεί».

Ωστόσο, έριξε όλα τα «εύσημα» στους ποδοσφαιριστές του. Στις δηλώσεις του φρόντισε όχι μία, ούτε δύο, αλλά πάρα πολλές φορές να «φωνάξει» δυνατά πως οι παίκτες είναι αυτοί που έφεραν την πρόκριση, θέλοντας να μην πάρει επάνω του τα «φώτα».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League:

«Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Σήμερα ένιωσα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας, αυτών των παικτών. Έκαναν μία εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύεις να το βλέπεις.

Πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν μέσα στο γήπεδο, χτυπήσαμε εκεί που έπρεπε, δεν κινδυνεύσαμε, κερδίσαμε 2-0 και είχαμε άλλες τρεις-τέσσερις ευκαιρίες για γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει. Πραγματικά είναι μία φανταστική βραδιά».

Για τις αλλαγές που έδωσαν ξανά λύσεις από τον πάγκο:

«Είναι πάρα πολύ ωραίο το συναίσθημα. Πάντα όταν πρέπει να κάνουμε αλλαγές, συζητάμε με τους συνεργάτες μου. Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση μόνος μου, εν ψυχρώ, επειδή είδα κάτι ή επειδή δεν μου άρεσε κάτι. Ακόμη και μία απόφαση να πάρω, πάντα την ξανασυζητάω.

Προσπαθούμε να παίρνουμε πάντα την καλύτερη απόφαση. Δεν δίνουν πάντοτε οι αλλαγές πράγματα όπως σήμερα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα παιδιά, αυτοί που μπαίνουν από τον πάγκο, αυτοί που δεν έπαιξαν σήμερα, αυτοί που θα παίξουν την Κυριακή, είναι μία γροθιά.

Είναι μία ομάδα που βγάζει ωραίο πνεύμα, μία ωραία παρέα και αυτή η ωραία παρέα πετυχαίνει ωραία πράγματα».

Για τη χημεία που έχει δημιουργηθεί στον ΟΦΗ:

«Εμείς χτίζουμε πάνω σε αυτό που θέλουμε. Πάντα μία ομάδα απαρτίζεται από τους παίκτες. Οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, αυτοί παίζουν, αυτοί δέχονται ερεθίσματα από εμάς και αυτοί είναι που ανταποκρίνονται σε αυτά.

Χαίρομαι πάρα πολύ, όπως και όλοι οι συνεργάτες μου, για αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν όρεξη και διάθεση. Έχουν πάρα πολλά πράγματα.

Τώρα, όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε περισσότερη ευθύνη. Την ευθύνη που έχει μία ομάδα που μεγαλώνει, που δυναμώνει και η οποία θα πρέπει κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, Τετάρτη ή Πέμπτη, να είναι εκεί και να δίνει τον καλύτερό της εαυτό».

Για τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες και τον κόσμο του ΟΦΗ:

«Είναι πάρα πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες του ΟΦΗ να πετυχαίνουν γκολ σε ευρωπαϊκές βραδιές. Νομίζω ότι δίνει μεγάλη χαρά στον ίδιο, δίνει μεγάλη χαρά στους ανθρώπους που μέσα από τις ακαδημίες τον γαλούχησαν και τον μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά. Δίνει μεγάλη χαρά στους Κρητικούς, στον κόσμο που τους βλέπει.

Όσον αφορά τους φιλάθλους μας, σήμερα για άλλη μία φορά ήταν εξαιρετικοί. Ύψωσαν τη φωνή τους μέσα σε ένα στάδιο όπου η φωνή των αντιπάλων ήταν πολύ δυνατή. Ακούστηκαν, μας βοήθησαν, ήταν δίπλα μας και νομίζω ότι ένα μαγικό “ευχαριστώ” ήταν αυτό που έκαναν σήμερα τα παιδιά με το 2-0 στο γήπεδο».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντη: