Η Χαρτς ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης σεζόν, καθώς έφτασε μία… ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σκωτία. Παρ’ όλα αυτά, η Σέλτικ με μία «υπέρβαση» μπόρεσε να κάνει την «προσπέραση», και ο τίτλος πήγε στα «χέρια» της. Η ομάδα του Βόουτερ Βράνκεν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της ταξίδι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Όμως, η Στουρμ Γκρατς έκανε «σμπαράλια» τους Σκωτσέζους,…

Η Χαρτς ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης σεζόν, καθώς έφτασε μία… ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σκωτία.

Παρ’ όλα αυτά, η Σέλτικ με μία «υπέρβαση» μπόρεσε να κάνει την «προσπέραση», και ο τίτλος πήγε στα «χέρια» της.

Η ομάδα του Βόουτερ Βράνκεν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της ταξίδι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

153 seconds of pure unbridled joy. pic.twitter.com/2CW42qESNR — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) August 26, 2026

Όμως, η Στουρμ Γκρατς έκανε «σμπαράλια» τους Σκωτσέζους, αφού ηττήθηκε με συνολικό σκορ 6-0.

Στη συνέχεια πήγε στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί, περίμενε η Μπενφίκα, σε μία από τις πιο δύσκολες κληρώσεις, που θα μπορούσε να της τύχουν.

Από το πρώτο παιχνίδι οι «Αετοί της Λισαβόνας» μπόρεσαν να «κλειδώσουν» την πρόκριση, αφού κέρδισαν με συνολικό σκορ 6-1!

Στη ρεβάνς τα πάντα ήταν πολύ πιο απλά, αφού και οι δύο ομάδες είχαν «αποδεχτεί» το τελικό αποτέλεσμα.

Επόμενη διοργάνωση το Conference League και τα Play Offs. Δικαίωμα λάθους δεν υπήρχε απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης.

Τα δύο κλαμπ δεν μπόρεσαν να «λύσουν» τις διαφορές τους, έπειτα από 210 λεπτά, αφού ο πίνακας του σκορ έδειχνε 4-4 στο συνολικό σκορ.

Winning play-offs in Austria isn’t for everyone… pic.twitter.com/k1J9lTKpn4 — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) August 26, 2026

Γι’ αυτό και πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τελικά, η Χαρτς μπόρεσε να «χαμογελάσει» και εξασφάλισε τη θέση της στη League Phase της διοργάνωσης!

Σε έναν «μαραθώνιο» που έμοιαζε περισσότερο με… κατρακύλα, με τους Σκωτσέζους να έχουν ευρωπαϊκά ματς, ακόμα και αν έπαιξαν σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, χωρίς να έχουν νίκη στα προκριματικά.