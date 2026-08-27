Ο Παναθηναϊκός, αν και… ζορίστηκε είναι στη League Phase του Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να «ξεχωρίσει» κάτι συγκεκριμένο, μετά την πρόκριση.

Ματς ακατάλληλα για καρδιακούς. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα-δύσκολα απέναντι στη Χράντες Κράλοβε, αλλά δεν το «πλήρωσε».

Η πρόκριση στη League Phase του Conference League ήρθε με τον Σίριελ Ντέσερς να είναι η «χρυσή αλλαγή» του «τριφυλλιού», που κέρδισε με 2-1 (27/08), σε αναμέτρηση που πήγε στην παράταση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε έντονα σε μία λέξη. Ποια ήταν αυτή;

Η ηρεμία. Πιο συγκεκριμένα, ο Δανός τεχνικός τόνισε πως αυτό το αποτέλεσμα θα φέρει αυτό το στοιχείο στην ομάδα του, ώστε να συνεχίσει στη δύσκολη συνέχεια.

Σε μία πρόκριση, που για τον προπονητή του Παναθηναϊκού είχε μία ιδιαίτερη «μετάφραση» σε ό,τι αφορά το έργο του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Αυτή είναι η 4η για μένα, το είχα κάνει και στο Τσάμπιονς Λιγκ και εκεί ήταν ίσως ευκολότερα. Χτίζαμε την ομάδα τότε στην Κοπεγχάγη. Σήμερα ήταν μια τρέλα.

Δείξαμε πνευματικά ισχυροί, δείξαμε νοοτροπία. Είχαμε παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν τόσο πολύ όπως οι Καλάμπρια και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά δεν είχαμε εναλλακτική.

Είναι ψυχρολουσία πριν την παράταση το γκολ που δεχθήκαμε, όμως τα καταφέραμε. Κρατάω την πρόκριση που ήταν η σημαντικότερη

Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαστε χαρούμενοι για την ομάδα, τον σύλλογο και για τον κόσμο. Η Ευρώπη μάς περιμένει».

Για το τι θέλει να βελτιώσει:

«Ήδη το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναζαν το όνομα μου με κάνει χαρούμενο. Το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, είναι σημαντικό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.

Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε νέους παίκτες που πρέπει να ξεκινήσω μεγαλύτερη συνεργασία, χρήση αυτών των παικτών. Ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν επέστρεψαν έπειτα από μεγάλο διάστημα.

Πέφτει η πίεση. Θα έχουμε παίκτες διαθέσιμους να δουλέψουμε στην Αθήνα. Κάναμε μια καλή αρχή και προχωράμε».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ: