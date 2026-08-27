Πολλή κουβέντα «σήκωσε» η φάση του πέναλτι που έκρινε το Μπραν – ΠΑΟΚ (27/08, 3-2), με τον Αλέσιο Λίσι να παίρνει θέση.

Ο ΠΑΟΚ είπε «αντίο» από την Ευρώπη. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν με δύο γκολ πίσω στο σκορ απέναντι στην Μπραν (27/08, 3-2).

Παρ’ όλα αυτά, οι Σερίφ Εντιαγέ και Χρήστος Ζαφείρης έφεραν το ζευγάρι στα «ίσα», μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο.

Όλα έδειχναν παράταση, μέχρι που ήρθε μία στιγμή που έχει «σηκώσει» πολλή κουβέντα. O Ούρλικ Μάτισεν έπεσε στην περιοχή, έπειτα από ένα μαρκάρισμα του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε την άσπρη βούλα και οι Νορβηγοί έκαναν το 3-2 και πήραν την πρόκριση.

Αμέσως, άπαντες από τους Θεσσαλονικείς φώναζαν, καθώς θεωρούσαν πως δεν έπρεπε να έχουμε αυτήν την απόφαση.

Μάλιστα, και ο Αλέσιο Λίσι πήρε θέση στις δηλώσεις του, στη συνέντευξη Τύπου.

Για την ακρίβεια, τόνισε πως δεν υπήρχε κανένα θεωρώντας πως έχει γίνει σοβαρό λάθος στη φάση.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για την εικόνα της ομάδας και τη διαιτησία:

«Δεν ήταν εύκολα σήμερα. Κάποιοι τραυματισμοί ίσως. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν θαρραλέοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το ματς, αξίζαμε να κερδίσουμε, είχαμε μεγάλη ευκαιρία.

Όσον αφορά τον διαιτητή. Δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη Νορβηγία, στην Ιταλία πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση αυτή».

Για τον αποκλεισμό:

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι μία νύχτα δύσκολη, αλλά πρέπει να το αναλύσουμε για να βελτιωθούμε και να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια».

Για την ισοφάριση σε 2-2:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί, έπρεπε να πιέσουμε, το θέλαμε και δεν το κάναμε. Δεν βρήκαμε τη στιγμή να πιέσουμε. Είναι το ίδιο πρώτο ημίχρονο που κάναμε στην Τούμπα με αντίθετα τις ομάδες. Εμείς δεν σκοράραμε, αυτοί σκόραραν στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, από μία φάση που ξεκινάει από καθαρό οφσάιντ.

Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα. Ήταν πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, είμαι πολύ θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Όταν κάναμε το 2-2, είχαμε κάποιους παίκτες κουρασμένους, αλλά δεν είχαμε άλλες αλλαγές. Έπρεπε να το διαχειριστούμε και αυτό. Η τελευταία αλλαγή ήταν αναγκαστική. Αν δεν έδινε το πέναλτι, θα ήμασταν πιο κοντά στο 2-3».