Μετά από 11 αγωνιστικές στην Αθήνα, το μεγαλύτερο φοιτητικό πρωτάθλημα Allwyn Unileague στην Αθήνα ολοκλήρωσε τον πρώτο του γύρο στους 11 ομίλους του. Οι ομάδες πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στη συνέχεια της διοργάνωσης και στον δεύτερο γύρο, όπου η μάχη για τη διάκριση αναμένεται ακόμη πιο έντονη.

Οι πέντε καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο εξασφάλισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση της πρώτης κατηγορίας, ενώ οι υπόλοιπες θα συνεχίσουν στη δεύτερη κατηγορία. Από αυτό το σημείο και έπειτα, όλες οι ομάδες αρχίζουν να ονειρεύονται την παρουσία τους στην Πανελλήνια Τελική Φάση.

Ανάμεσα στις ομάδες που δείχνουν έτοιμες να κάνουν το μεγάλο βήμα ξεχωρίζουν και ορισμένες προσωπικότητες. Οι Purple Haze θα συνεχίσουν στην πρώτη κατηγορία έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Τσούμα, ο οποίος μετρά ήδη 42 γκολ σε 11 αγώνες, ενώ σε επτά από αυτά τα παιχνίδια αναδείχθηκε και MVP.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρουσία του Παναγιώτη Κουτσουπιά της Toga Juniors, που με 45 γκολ σε μόλις 8 αγώνες και έξι βραβεία MVP οδήγησε την ομάδα του σε μια άνετη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Υπάρχουν όμως και ομάδες που θα συνεχίσουν στη δεύτερη κατηγορία, οι οποίες ήδη θεωρούνται από τα φαβορί. Η ΠΑΔΑ Μπαχτσε, οι Rude Boyz και οι Σουφριώτες έχασαν την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική, ωστόσο δείχνουν αρκετά δυνατές και ικανές να πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια, ιδιαίτερα και στο Κύπελλο.

Δύο αγωνιστικές απομένουν στην Premier League

Την ίδια στιγμή, η Socca Premier League μπαίνει στην τελική της ευθεία. Η 16η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Cometas επικράτησαν εντυπωσιακά με 7-4 του Αλκοολικού Αστέρα, πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή με ένα ντεμαράζ στα τελευταία παιχνίδια.

Στην Αθήνα, το παιχνίδι που ξεχώρισε ήταν αυτό ανάμεσα στους Καίει και τους Klika x Favelas, με τους «καυτούς» να παίρνουν μία από τις πιο σημαντικές νίκες της σεζόν και να κάνουν σημαντικό άλμα στη βαθμολογία.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, τα φαβορί επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους, εύκολα ή δύσκολα, με τους Galatsikos να δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση και με το πρωτάθλημα συνολικά να μπαίνει πλέον στην τελική του φάση, καθώς απομένουν μόλις δύο αγωνιστικές.