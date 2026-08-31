Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέβη σε μία σπουδαία κίνηση, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στην Τρίπολη.

Ο Ολυμπιακός, χάρη στο γκολ του Ζότα Σίλβα, πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη (30/08, 0-1), όμως η στιγμή που τράβηξε δικαίως τα βλέμματα ήρθε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και ανήκει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ένας φίλαθλος των Πειραιωτών με κινητικά προβλήματα περίμενε στην εξέδρα τον Βάσκο τεχνικό, προκειμένου να αποσπάσει ένα αυτόγραφο και μία φωτογραφία μαζί του.

Η στιγμή του Σάλιακα που έφερε «χαμόγελα» στον Μεντιλίμπαρ Ο Μανώλης Σάλιακας, μέσα από μία στιγμή στο Asteras AKTOR – Ολυμπιακός (30/08, 0-1), έδωσε λόγο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χαμογελάει».

Παρά το γεγονός πως η μετακίνησή του ήταν αδύνατη, δεν σημαίνει πως δεν κατάφερε να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άργησε να πληροφορηθεί την κατάσταση και σχεδόν αμέσως, έσπευσε στην εξέδρα για να συναντήσει τον φίλαθλο του Ολυμπιακού, μαζί με τη διερμηνέα των «ερυθρόλευκων», Μαρίνα Τσαλή.

Για ακόμα μία φορά, ο Βάσκος τεχνικός έδειξε πως είναι ένας πραγματικός ΚΥΡΙΟΣ και χάρισε μία αξιομνημόνευτη στιγμή στον φίλο των Πειραιωτών.

Ακόμα μία στιγμή, που δείχνει πως ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από μία απλή νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

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