Ο Μανώλης Σάλιακας, μέσα από μία στιγμή στο Asteras AKTOR – Ολυμπιακός (30/08, 0-1), έδωσε λόγο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χαμογελάει».

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το πρώτο του «διπλό» μέσα στη σεζόν από την Τρίπολη. Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τον Asteras AKTOR (30/08, 0-1), για η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχοντας για «ήρωα» τον Ζότα Σίλα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ήταν ο ποδοσφαιριστής που «έλυσε» τις… διαφορές των δύο ομάδων, με μία καρφωτή κεφαλιά στο 31ο λεπτό της συνάντησης.

Η ασίστ ήρθε από τον Μανώλη Σάλιακα, που με μία μπαλιά-διαβήτη «ανάγκασε» τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει ξεχωριστή αναφορά για εκείνον στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports.

Για την ακρίβεια, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως η μεταβίβασή του ήταν ο ορισμός της σέντρας. Σε μία στιγμή, που Έλληνας μπακ έφερε πολλά «χαμόγελα» στον προπονητή του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Το ματς:

«Βάλαμε ένα γκολ μόνο. Δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε και όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά».

Τα νέα πρόσωπα και τη συνέχεια και εάν αισιοδοξεί:

«Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα 10 λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».

Τις σέντρες του Σάλιακα και εάν αυτή στο γκολ ήταν ο ορισμός:

«Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας. Το καταφέραμε πολύ καλά: με δύναμη και σωστό υπολογισμό και με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε και άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό».