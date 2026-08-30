Η ΑΕΚ έχει αρκετά παράπονα από το ματς με την Κηφισιά (30/08, 1-1), για τη φάση του Ζίνι. Τι ακριβώς αναφέρει ο κανονισμός;

Η ΑΕΚ «στραβοπάτησε» στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά (30/08, 1-1), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» είχε τους τρεις βαθμούς στο «χέρι» της, μέχρι που ο Μπένι, με ένα απίστευτο σουτ στο 90+7’ έκανε έφερε την ισοφάριση.

Σε μία φάση που άπαντες από τον οργανισμό των «κιτρινόμαυρων» έχουν έντονα παράπονα. Ο λόγος; Το γεγονός πως ο Ζίνι ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Λίγο πριν έρθει το γκολ της Κηφισιάς, ο Αφρικανός επιθετικός είχε χτυπήσει, έπειτα από μαρκάρισμα του Ρόσον Φαν Έιμα.

Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μπήκε μέσα, αφού ο ποδοσφαιριστής είχε ματώσει. Γι’ αυτό χρειάστηκε αλλαγή φανέλας, ώστε να συνεχίσει η αναμέτρηση.

Και έτσι έγινε, μόνο που έμεινε εκτός γηπέδου και η «Ένωση» έπαιζε για λίγο με παίκτη λιγότερο.

90+7' Ο Μπένι με σουτ έξω από την περιοχή σκοράρει για την Κηφισιά και κάνει το 1-1

#AEKFC #ForzaAekara #SLGR — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 30, 2026

Οι άνθρωποι των φιλοξενούμενων ήθελαν ο Ζίνι να μπει απευθείας στο χορτάρι, αφού ο παίκτης της Κηφισιάς αποβλήθηκε.

Επομένως, βάσει του κανονισμού, όταν ένας ποδοσφαιριστής χρειάζεται ιατρική φροντίδα σε μαρκάρισμα και έχει προηγηθεί κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, μπορεί κανονικά να παραμείνει στο γήπεδο.

Γι’ αυτό και άπαντες από την πλευρά της ΑΕΚ «φωνάζουν» για την εν λόγω φάση.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο κανονισμός της IFAB:

«Ο παίκτης δεν χρειάζεται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, για ένα λεπτό, όταν ο παίκτης

δείχνει ότι ΔΕΝ ζητά ιατρική βοήθεια, εκτός κι αν το παιχνίδι σταμάτησε για τον τραυματισμό, ή

αποχωρεί οικειοθελώς από τον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του παιχνιδιού ή διακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν καθυστερεί την επανέναρξη.

Υπάρχει ένας τραυματισμός, για τον οποίο ο Κανόνας 5 επιτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οταν…

ο τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί

έχουν συγκρουστεί, τραυματιστεί και χρειάζονται ιατρική βοήθεια ο τερματοφύλακας κι ένας παίκτης

παίκτες, από την ίδια ομάδα, έχουν συγκρουστεί, τραυματιστεί και χρειάζονται ιατρική βοήθεια

έχει συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός, ειδικά στο κεφάλι [π.χ. διάσειση], καρδιακό επεισόδιο ή ένα γεγονός απειλητικό για τη ζωή του παίκτη [π.χ. επιληπτικό επεισόδιο, απώλεια αισθήσεων κλπ.]

ένας παίκτης τραυματίστηκε εξαιτίας μιας παράβασης με το σώμα [βραχίονας, πόδια] για την οποία ο αντίπαλος έχει παρατηρηθεί ή αποβληθεί [π.χ. ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα ή σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο]