Ο Δημήτρης Πέλκας ήταν ο ήρωας του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο, όμως η «doppietta» δεν είναι κάτι που συνηθίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης Πέλκας έβγαλε τον ΠΑΟΚ από τα… σχοινιά κόντρα στον Ατρόμητο, καθώς με δύο δικά του γκολ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφερε… τούμπα το ματς και πήρε τη νίκη στο Περιστέρι (30/08, 1-2), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Νούνιες έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που είπε την τελευταία λέξη, πετυχαίνοντας «doppietta».

Πάντως, αυτό δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για τον 32χρονο διεθνή. Για την ακρίβεια, ο Πέλκας έχει πετύχει δύο γκολ σε έναν αγώνα για τον ελληνικό πρωτάθλημα μόλις ακόμα μία φορά στην καριέρα του.

Για να την εντοπίσουμε θα χρειαστεί να επιστρέψουμε πίσω στον Δεκέμβριο του 2017. Τότε, ο ΠΑΟΚ υποδεχόταν τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 4-0, χάρη στα δύο γκολ του Δημήτρη Πέλκα, αλλά και εκείνα των Κουλούρη και Πρίγιοβιτς.

Ο Λίσι εξήγησε τον λόγο που φεύγει χαρούμενος από το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ O Αλέσιο Λίσι εξήγησε «γιατί» φεύγει χαρούμενος από το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (30/08, 1-2), στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Γενικότερα, η τελευταία φορά που ο Πέλκας πέτυχε δύο γκολ σε ένα ματς ήταν τον Μάρτιο του 2020, όμως αφορούσε παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό για τον πρώτο ημιτελικό στην Τούμπα, με τον Πέλκα να πετυχαίνει τα δύο από τα τρία γκολ στη νίκη της ομάδας του με 3-2.