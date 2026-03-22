Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Βόλο (22/03, 19:00) και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super Legaue.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League φτάνει στο τέλος. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι ο ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το «πάνω χέρι» στις ισοβαθμίες.

Αν θέλουν να μπουν στα Play Offs της διοργάνωσης στην πρώτη θέση, θα πρέπει να πάρουν «διπλό» στην έδρα του Βόλου (22/03, 19:00). Στην τελευταία τους «αποστολή».

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία του. Ο Χόρχε Σάντσες θα είναι δεξιά στην άμυνα και ο Μπάμπα στα αριστερά.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Ντέγιαν Λόβρεν και Τόμας Κεντζιόρα. Το «δίδυμο» στα χαφ θα έχει τους Μαγκομέντ Οζντόεφ και Χρήστο Ζαφείρη, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Δημήτρης Χατσίδης, στο άλλο ο Τάισον και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μύθου.