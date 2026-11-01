Τι «κυνηγά» ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, για να «γυρίσει» τον Παναθηναϊκό σε «εποχές» Σουμ;

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (1/11, 19:30), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ετοιμάζεται για το πρώτο του Αθηναϊκό ντέρμπι.

Ο Δανός τεχνικός έχει ξεκινήσει περίφημα την πορεία του ως προπονητής του «τριφυλλιού». Μέτρησε τρεις προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Conference League, όπου πλέον έχει το 2/2 κόντρα σε Μπόρατς και Καϊράτ, έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει επτά νίκες, έχοντας ηττηθεί μόνο στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό.

Μένοντας αποκλειστικά σε ό,τι έχει συμβεί στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, θα δούμε πως ο Νίστρουπ έχει το απόλυτο στα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» έχουν υποδεχθεί, μέχρι στιγμής, την Κηφισιά, τον ΠΑΟΚ, τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα AKTOR, μετρώντας το 4/4.

🏟️ Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα είναι ο 79ος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στην έδρα του Παναθηναϊκού.



Δείτε τα αποτελέσματα (νίκες-ισοπαλίες-ήττες) στα προηγούμενα 78 ντέρμπι στην έδρα του Παναθηναϊκού, τους… pic.twitter.com/TLVjJOZsJm — Super League Greece (@Super_League_GR) November 1, 2026

Κόντρα στην ΑΕΚ, ο 38χρονος τεχνικός θέλει την πέμπτη νίκη της ομάδας του, σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να πετύχει κάτι, που δεν έχει επαναληφθεί από την εποχή που στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού βρισκόταν ο Ιτζάκ Σουμ!

Ο Ισραηλινός προπονητής ήταν ο τελευταίος που ξεκίνησε την πορεία του ως τεχνικός του «τριφυλλιού», διατηρώντας ένα «τέλειο» ρεκόρ, μετά τα πέντε πρώτα εντός έδρας ματς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, σε εκείνη την πρώτη του σεζόν (2003-04), είχε φτάσει σε 13 διαδοχικές εντός έδρας νίκες, τρέχοντας ένα σερί από τον Αύγουστο του 2003, έως και τον Μάρτιο του 2004!

Τώρα, 23 ολόκληρα χρόνια μετά, ο Νίστρουπ θα προσπαθήσει να βαδίσει στα «χνάρια» του Σουμ, στην δική του εκκίνηση στον «πράσινο» πάγκο.