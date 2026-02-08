Η αρχική ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μάρκο Νίκολιτς για το Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (08/02, 16:00), με τους Βίντα και Ελίασον στο βασικό σχήμα.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται στις 16:00 (08/02) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών απέναντι στον Πανσερραϊκό, την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, έχοντας ως βασικό στόχο το τρίποντο, ώστε να συνεχίσει τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στη Stoiximan Super League.

Όσον αφορά τις επιλογές της αρχικής ενδεκάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται τον Θωμά Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια.

Στα άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελούν οι Αρόλντ Μουκουντί και Ντομαγκόι Βίντα.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μάριν, με τον Νίκλας Ελίασον να κινείται στη δεξιά πλευρά, τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά αριστερά και τον Ζίνι σε ρόλο επιτελικού, πίσω από τον προωθημένο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Στον πάγκο της «Ένωσης» βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα και Αγγελόπουλος.