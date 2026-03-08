Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (08/03, 19:00).

Ένα μεγάλο ματς ξεκινάει σε λίγη ώρα. Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (08/03, 19:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την 4η θέση.

Με νίκη οι «πράσινοι» θα «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα Play Offs πρωταθλήματος, ενώ οι Βοιωτοί αν κερδίσουν θα έχουν το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας θα έχει τους Χάβι Ερνάντεθ, Γιώργο Κάρτη και Τιν Γεντβάι.

Όλη τη δεξιά πλευρά θα έχει τον Νταβίντε Καλάμπρια, αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Στο κέντρο θα παίξουν οι Τάσος Μπακασέτας και Σωτήρης Κοντούρης.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Παύλος Παντελίδης, στην άλλο ο Σαντίνο Αντίνο και στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Πάντοβιτς. Σφιντέρσκι.