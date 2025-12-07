Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (07/12, 21:00) και την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ θέλει να «κλείσει» με το… δεξί τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να προσπεράσει το «εμπόδιο» του Ατρομήτου (07/12, 21:00), για την 13η αγωνιστική στην OPAP Arena.

Ποιους ποδοσφαιριστές, επέλεξαν οι δύο προπονητές για να ξεκινήσουν την αναμέτρηση;

Για την ΑΕΚ κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Αριστερά στην άμυνα θα παίξει ο Σταύρος Πήλιος, ενώ δεξιά ο Λάζαρος Ρότα.

Στα μετόπισθεν θα είναι οι Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπερ Ρέλβας. Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν, ενώ σε θέση «10» θα παίξει ο Ζοάο Μάριο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, στο άλλο ο Δημήτρης Καλοσκάμης και στην κορυφή ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Ελίασον, Κοϊτά, Καραργύρης.