Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με τον Βόλο (01/03, 17:30) και την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη, για την «αποστολή» της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τον Βόλο (01/03, 17:30), σε ένα ματς, που έχει και «ιστορική» σημασία.

Κι αυτό, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη «εκδρομή» φιλάθλων, που έχει συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την ΑΕΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ στο κέντρο οι Φελίπε Ρέλβας και Nτομαγκόι Βίντα, με τον Αρόλντ Μουκουντί να είναι τιμωρημένος.

Στα χαφ θα είναι οι Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, αλλά και ο Ορμπελίν Πινέδα. Έναν πιο «ελεύθερο» ρόλο θα έχει ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.