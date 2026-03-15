Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (15/03, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η «Ένωση» ψάχνει τη νίκη, ώστε να παραμείνει ως μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αλλάζει συνήθειες και επιλέγει και πάλι ένα σχήμα με δύο επιθετικούς.
Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, θα βρεθούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς.
Στον χώρο του κέντρο θα είναι ο Μαρίν με τον Πέτρο Μάνταλο, ενώ στα δύο «φτερά» θα κινούνται ο Κοϊτά με τον Λιούμπισιτς.
Στην «αιχμή του δόρατος» θα είναι ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:
Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.