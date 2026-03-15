Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (15/03, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» ψάχνει τη νίκη, ώστε να παραμείνει ως μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αλλάζει συνήθειες και επιλέγει και πάλι ένα σχήμα με δύο επιθετικούς.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, θα βρεθούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στον χώρο του κέντρο θα είναι ο Μαρίν με τον Πέτρο Μάνταλο, ενώ στα δύο «φτερά» θα κινούνται ο Κοϊτά με τον Λιούμπισιτς.

Στην «αιχμή του δόρατος» θα είναι ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.