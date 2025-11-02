Η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Δημήτρη Καλοσκάμη, τοποθετώντας τον στο ένα «φτερό» της επίθεσης.

Ο τεχνικός της «Ένωσης» θα παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Στρακόσια θα υπερασπίζεται την εστία, ενώ μπροστά του θα βρίσκονται οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο, το δίδυμο θα αποτελείται από τους Μαρίν και Πινέδα, με τον Ζοάο Μάριο σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Καλοσκάμης και Κοϊτά, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Πιερό.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.