Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ (07/03, 18:00) και την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα είναι έτοιμα για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» δίνει μία σπουδαία αναμέτρηση με την ΑΕΛ (07/03, 18:00).

Στόχος η νίκη, ώστε να φτάσει τους 52 βαθμούς και να μπορέσει να «ξεφύγει» από Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ ή και από τους δύο, αφού παίζουν μεταξύ τους.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την ΑΕΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις θα είναι στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ στο κέντρο θα παίξουν οι Φελίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Στα χαφ θα είναι οι Ραζβάν Μαρίν, αλλά και ο Ορμπελίν Πινέδα. Στη μία «πτέρυγα» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στην άλλη ο Νίκλας Ελίασον, ενώ στην κορυφή θα είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Ζίνι.