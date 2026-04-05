Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού (05/04, 19:00) για το πρώτο ντέρμπι των Play Offs της Stoiximan Super League.

Tα Play Offs της Stoiximan Super League ξεκινούν και η 1η αγωνιστική απέχει μονάχα λίγα λεπτά πριν την έναρξή της.

Οι τέσσερις ομάδων που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μπαίνουν στη «μάχη», με την πρώτη αναμέτρηση να κάνει «σέντρα» στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (05/04, 19:00), στο ματς που «ανοίγει» τον χορό των Play Offs.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, έγιναν γνωστές και οι επιλογές των Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα.

Για τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Ζοάν Σάστρε, Μπάμπα, Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννης Μιχαηλίδης θα είναι στην τετράδα της άμυνας.

Δίπλα στον Μαγκομέντ Οζντόεφ θα παίξει ο Χρήστος Ζαφείρης, ενώ στο «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, στην άλλη ο Δημήτρης Χατσίδης και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Λόβρεν, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Γιακουμάκης, Μύθου.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με τον Αλμπάν Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας θα παίξουν οι Τιν Γεντβάι, Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ.

Στο δεξί άκρο του γηπέδου θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, στο αριστερό ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στα χαφ οι Τάσος Μπακασέτας και Πέδρο Τσιριβέγια.

Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Ανδρέας Τεττέη, ενώ δεξιά και αριστερά του οι Φακούντο Πελίστρι και Βισέντε Ταμπόρδα.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Τουυμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.