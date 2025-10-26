Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Βόλο (26/10, 19:30) και την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση μετράει τη μία νίκη μετά την άλλη και θα επιχειρήσει να μείνει στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο του Βόλου (26/10, 19:30) στην Τούμπα, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τους Θεσσαλονικείς, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα οι Ζοάν Σάστρε και Γκεγκ Τέιλορ.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Ντέγιαν Λόβρεν. Μπροστά από τα στόπερ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη θα είναι οι Τάισον, Λούκα Ιβάνουσετς και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβάνουσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Κένι, Βολιάκο, Μπάμπα, Θυμιάνης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μπέρδος, Τσάλοφ, Μύθου.

Για τον Βόλο θα ξεκινήσουν οι: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

Την ίδια ώρα, στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα είναι οι: Αντελέγε, Λαγωνίδης, Προύντζος, Γρόσδης, Σιναναϊ, Πίντσι, Τασιούρας, Θάρθανα, Μακνί.