Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που ξεκινούν την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά (14/09, 18:00).

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πρώτη νίκη του στη Stoiximan Super League. Αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει απέναντι στην Κηφισιά (14/09, 18:00), σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στον Βόλο.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Γιατί έμειναν εκτός αποστολής οι Τετέ και Πελίστρι, για το ματς με την Κηφισιά; Τετέ και Πελίστρι δεν βρίσκονται στην αποστολή που ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για το ματς με την Κηφισιά. Ποιος είναι ο λόγος;

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην εστία. Μπροστά του θα είναι οι Νταβίντε Καλάμπρια, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος από δεξιά προς τα αριστερά.

Στο κέντρο θα παίξουν οι Ρενάτο Σάντσες, Πέδρο Τσιριβέγια και ο Τάσος Μπακασέτας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, στο άλλο ο Ντανιέλ Μαντσίνι και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.