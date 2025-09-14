Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πρώτη νίκη του στη Stoiximan Super League. Αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει απέναντι στην Κηφισιά (14/09, 18:00), σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στον Βόλο.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δυο ομάδων.
Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην εστία. Μπροστά του θα είναι οι Νταβίντε Καλάμπρια, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος από δεξιά προς τα αριστερά.
Στο κέντρο θα παίξουν οι Ρενάτο Σάντσες, Πέδρο Τσιριβέγια και ο Τάσος Μπακασέτας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, στο άλλο ο Ντανιέλ Μαντσίνι και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.