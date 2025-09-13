Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας δύο σημαντικές απουσίες στην αποστολή.

Στο ματς που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Ρουί Βιτόρια δεν συμπεριέλαβε στους παίκτες που θα ενισχύσουν την ομάδα, ούτε τον Τετέ, αλλά ούτε και τον Πελίστρι.

Ο Βραζιλιάνος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει στους προσαγωγούς, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ουρουγουανός, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την προπόνηση, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στη βοήθειά τους, στο ματς με την Κηφισιά.

Παρά τις απουσίες, ο Βιτόρια ενέταξε στην αποστολή όλους τους παίκτες που αποκτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, όπως οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα.

Σε αυτή βρίσκονται οι:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».