Γνωστόι έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League «ανοίγει» με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00).

Οι Πειραιώτες θέλουν να έχουν ένα ήσυχο απόγευμα, καθώς ακολουθεί μπροστά τους ένα πρόγραμμα-βουνό.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες του ματς.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη, κάτω από τα δοκάρια. Ο Κοστίνια θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ζουλιάν Μπιανκόν. Στο κέντρο θα είναι οι Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, ενώ στο «10» ο Τσικίνιο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ρεμί Καμπελά, στο άλλο ο Ζέλσον Μαρτίνς και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.