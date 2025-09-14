Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το ματς απέναντι στον ΟΦΗ (14/09, 21:30) και την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει στην Αθήνα για το ματς με τον ΟΦΗ (14/09, 21:30) και την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης γνωστές έγιναν και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Oι Θεσσαλονικείς θα ξεκινήσουν με τον Γίρι Παβλένκα, κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιάννης Μιχαηλίδης.

Στο κέντρο θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» ο Δημήτρης Πέλκας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.