Αλλάζει ο αριθμός των ξένων παικτών άνω των 23 ετών στη Stoiximan Super League, από τη νέα σεζόν.

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan Super League, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση του ορίου των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών, που δικαιούται να έχει κάθε ομάδα στο ρόστερ της.

Έτσι, το επιτρεπόμενο όριο διαμορφώνεται πλέον στους έξι παίκτες για τη νέα σεζόν, αντί για πέντε που ίσχυε μέχρι πρότινος.

H ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».