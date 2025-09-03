Το «διαζύγιο» ανάμεσα στον Μαρίνο Ουζουνίδη και τον Άρη, μοιάζει να έχει «κλειδώσει», με τον Έλληνα προπονητή να απουσιάζει από την τελευταία προπόνηση των «κίτρινων».

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι πλέον πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Άρη. Mε τις τελευταίες ενδείξεις να δείχνουν ότι η συνεργασία του με τους «κίτρινους» πλησιάζει στο τέλος της.

Ο αποκλεισμός-σοκ από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League, αλλά και η ήττα από τον Παναιτωλικό (30/08, 0-2) μοιάζει να ήταν οι… κινητήριοι μοχλοί αυτής της απόφασης.

Η κατάσταση την Τετάρτη (3/9) ήταν… αποκαλυπτική. Ο Έλληνας τεχνικός δεν δήλωσε «παρών» στην προπόνηση της ομάδας, κάτι που «δείχνει» τη διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με την ΠΑΕ.

Απόντες από την προπόνηση ήταν επίσης οι συνεργάτες του Μαρίνου Ουζουνίδη. Αυτό έγινε, καθώς τους είχε δοθεί ειδική άδεια έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποχώρησής τους.

Την ευθύνη για την καθοδήγηση των ποδοσφαιριστών ανέλαβε προσωρινά ο γυμναστής, Νίκος Μπαλαγιάννης.

Τη -δεδομένη στιγμή- φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι ένας παλιός γνώριμος της Ελλάδας. Ο Μανόλο Χιμένεθ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Έλληνα τεχνικού.

Ωστόσο, μένει να φανεί το πότε θα έρθει στην Ελλάδα, αφού ο Άρης θέλει να «κερδίσει» χρόνο, λόγω της διακοπής για τις ευρωπαϊκές ομάδες.