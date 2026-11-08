Τι ανέφερε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τη φάση με το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός;

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από το Καυτανζόγλειο απέναντι στον Ηρακλή (08/11, 1-2), ανατρέποντας το εις βάρος του σκορ, στην αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η φάση που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα ήρθε κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων, με το «τριφύλλι» να κερδίζει πέναλτι και τον Καλάμπρια να ευστοχεί, για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο Δανός τεχνικός ανέφερε σχετικά με τη φάση του πέναλτι πως: «Η πιο αδύναμη εμφάνισή μας μετά το ματς με τον Ολυμπιακό κι έπειτα, δυνατός αντίπαλος, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Περίμενα ότι θα έρθει ισοπαλία ο αγώνας όσο πηγαίναμε προς το φινάλε. Ήμασταν τυχεροί με το πέναλτι, αλλά ήταν πέναλτι, ήταν καθαρό πέναλτι. Δεν θέλω να ακούσω παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή, είναι ξεκάθαρη φάση».

Ενώ παράλληλα ο Νίστρουπ συμπλήρωσε: «Το επόμενο παιχνίδι κοιτάω, έχουμε δύσκολους αντιπάλους. Στο τέλος θα δούμε πώς τα έχουμε πάει. Την Πέμπτη είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, σήμερα καταφέραμε να κερδίσουμε. Τι να πω για τους φιλάθλους; Είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιουργούν και η στήριξή τους».