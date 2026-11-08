Πού στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού στην Allwyn Arena;

Αν και χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Λεβαδειακό (08/11, 2-1), στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Κόμπναν στο 26ο λεπτό, όμως η «Ένωση» αντέδρασε νωρίς στο δεύτερο μέρος. Αρχικά, ισοφάρισε με τον Γιόβιτς να ευστοχεί από τη λευκή βούλα στο 51′, ενώ ο Βάργκα στο 55′ έγραψε το τελικό 2-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Μαρίν στο 80ό λεπτό.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, ήταν αρκετά ψύχραιμος και τόνισε πως αυτό που πρέπει να κρατήσουν όλοι, είναι πως η ΑΕΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, λίγες ημέρες μετά από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Παίξαμε με μια ομάδα που έπαιζε πίσω από την μπάλα με 10 παίκτες. Παίξαμε επιθετικά, θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς από το πρώτο 25λεπτο, αλλά δεν σκοράραμε. Δεχτήκαμε το γκολ όπως το δεχτήκαμε και είχαμε εκνευρισμό. Με την είσοδο του Γκατσίνοβιτς γίναμε πιο επιθετικοί, γυρίσαμε γρήγορα το ματς μπαίνοντας πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλα, ελέγξαμε το ματς μέχρι την αποβολή. Σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί. Μην ξεχνάμε πως πριν λίγες μέρες είχαμε ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα απέναντι στη Ρεάλ. Δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστούμε».