Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League, μετά το «τέλος» της 2ης αγωνιστικής.

Ακόμα μία αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Super League έφτασε στο «τέλος» της. Οι έξι ομάδες που θα «παλέψουν» για την παραμονή συνεχίζουν να δίνουν τις δικές τους «μάχες».

Η αλήθεια είναι πως μπορεί να είμαστε στη 2η αγωνιστική, αλλά το τοπίο έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο «καθαρό».

Αρχικά, είχαμε ματς «ουραγών» με τον Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Asteras AKTOR (08/04, 0-0). Σε ένα παιχνίδι που το γκολ έλειψε και από τις δύο πλευρές, καθώς το 0-0 έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να προσθέσουν από έναν βαθμό και να έχουν πλέον από 21 βαθμούς. Λίγο πιο πάνω θα βρούμε την ΑΕΛ, η οποία έχει «μπλέξει» για τα καλά.

Η ομάδα της Λάρισας έχασε από τον Παναιτωλικό (08/04, 1-2) και είναι στους 23 βαθμούς, ενώ το κλαμπ του Αγρινίου δύσκολα θα είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, αφού έφτασε τους 30 βαθμούς.

Η «αυλαία» έπεσε με ακόμα μία αναμέτρηση που έμεινε στο 0-0. Ο Ατρόμητος φιλοξένησε την Κηφισιά με τις δύο ομάδες να μένουν «άσφαιρες» και να προσθέτουν από έναν βαθμό στο «σακούλι» της.

Στους 28 βαθμούς, η ομάδα των Βορείων Προαστίων, ενώ οι Περιστεριώτες είναι στην κορυφή έχοντας 31 και φαντάζει δύσκολο να κινδυνέψουν με υποβιβασμό.

Η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League:

Ατρόμητος 31 βαθμοί

Παναιτωλικός 30 βαθμοί

Κηφισιά 28 βαθμοί

ΑΕΛ 23 βαθμοί

Πανσερραϊκός 21 βαθμοί