Ασπρόμαυρο «βάφτηκε» το ντέρμπι Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 2-0 τον Άρη (13/09) και τον Αλέσιο Λίσι να μιλάει για το «κλειδί» της νίκης.

Το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League «βάφτηκε» ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Άρη (14/09, 2-0) στην Τούμπα και κέρδισε παίρνοντας «ανάσα» και τρεις βαθμούς στο… σακούλι του.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Σερίφ Εντιαγέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που σκόραραν και τα δύο γκολ της ομάδας τους.

Πολύ κοντά τους ήταν και ο Γίρι Παβλένκα που όποτε χρειάστηκε φώναξε «παρών» και έβαλε «στοπ» στους φιλοξενούμενους.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports μίλησε για το «κλειδί» της νίκης αυτής.

Για την ακρίβεια, τόνισε ότι πολύ σημαντικό ήταν που οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» κατάλαβαν τι είδους ματς είχαν μπροστά τους.

Λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε σήμερα».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για τη νίκη:

«Είναι σημαντική η νίκη για εμάς. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε σήμερα και αυτό ήταν το κλειδί για τη νίκη».

Για το τι άλλαξε μέσα στην εβδομάδα και την παρουσία Σαββίδη στην προπόνηση:

«Ο πρόεδρος πάντα καταλαβαίνει τι χρειάζεται η ομάδα. Είναι πάντα καλό όταν νιώθουμε ότι τον έχουμε κοντά μας, ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι και μιλάει σωστά».

Για το ντεμπούτο του Γιάκιτς και του Κόστα:

«Ο Ντιέγκο έκανε πολύ καλό ματς, και οι δύο έκαναν. Ήμασταν ικανοί να γίνουμε πιο γρήγοροι. Ήταν έτοιμοι για να παίξουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα ήταν νίκη ολόκληρης της ομάδας, δεν θα ήθελα να σταθώ μόνο σε αυτούς».