Το τέλος της 4ης αγωνιστικής βρήκε τον Παναθηναϊκό μόνο του στην κορυφή της κατάταξης, κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 970 μέρες.

Το γνωστό στα σύνθημα των φίλων του Παναθηναϊκού σύνθημα, έχει αρχίσει να σιγοτραγουδιέται με αυτοπεποίθηση πλέον στο ΟΑΚΑ. «Οε οε οε οε οε οε, πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ».

Το σύνολο του Νίστρουπ, ο οποίος διαχειρίζεται το πιο πλούσιο μπάτζετ βέβαια των τελευταίων χρόνων με μεγάλες προσδοκίες, αρχίζει να ξετυλίγει σιγά σιγά τις αρετές του στο χορτάρι. Κάτι που «καθρεφτίζεται» για την ώρα και στον βαθμολογικό πίνακα με το «τριφύλλι» να παραμένει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις και να κάνει το 4Χ4 στη Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός συνδύασε κόντρα στον Παναιτωλικό που δεν ήρθε στην Αθήνα για να κλειστεί στο καβούκι του, τιμώντας τη φιλοσοφία που προσπαθεί να περάσει ο κόουτς Αναστασίου, την ουσία με το θέαμα. Ένα πρόσωπο που θέλει και ο κόσμος του να βγάζει.

Αν και πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν αφού ως γνωστόν στο… τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, ο Παναθηναϊκός μοιάζει να βαδίζει σε σωστά μονοπάτια. Το φινάλε της 4ης στροφής της πρώτης εθνικής επαγγελματικής κατηγορίας, βρήκε το «τριφύλλι» μόνο πρώτο στην κορυφή. Κάτι που είχε να συμβεί ούτε λίγο ούτε πολύ 979 μέρες. Όχι και λίγο.

Τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός είχε κατοικοεδρεύσει εκεί έστω και για μία εβδομάδα ήταν μετά την 17η αγωνιστική της περιόδο 2023-24. Και πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 13/1/2024.

Είχε προηγηθεί της ισοπαλίας με την ΑΕΚ (2-2), η νίκη επί του Παναιτωλικού ξανά κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που είχε βρει τους πράσινους νικητές με 2-1, αποτέλεσμα το οποίο έκρινε ο Σπόραρ με δύο γκολ του.

Αν και δεν έχει μεσολαβήσει τόσο μεγάλο διάστημα, από την αποστολή σε εκείνο το ματς του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται κανένας στο τωρινό ρόστερ της ομάδας. ΚΑΝΕΝΑΣ. Μοναδικός κοινός παρανομαστής, που ενώνει το τότε με το τώρα, με άλλο ρόλο βέβαια πλέον ο Κάτρης.