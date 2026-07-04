Ο Ζοέλ Ρόκα προβάρει τα «ερυθρόλευκα», αφού Τζιρόνα και Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία. Για έναν παίκτη που «έλαμψε» στα χέρια ενός ανθρώπου που τις τελευταίες ημέρες έγινε πολύ «γνωστός» στην Ελλάδα!

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα και «κλείνει» τις περισσότερες μεταγραφικές υποθέσεις που θέλει.

Μία εξ αυτών φαίνεται πως είναι ο Ζοέλ Ρόκα. Ένας νεαρός εξτρέμ που ανήκει στην Τζιρόνα, αλλά όλα δείχνουν πως θα πει «αντίο» στην πατρίδα του για πρώτη φορά.

Οι Πειραιώτες έχουν «δουλέψει» πάρα πολύ την υπόθεσή του και δεν θα αποτελούσε έκπληξη να είναι τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα.

Για έναν ποδοσφαιριστή που έκανε το «μπαμ» του, στα χέρια ενός ανθρώπου που πλέον η Stoiximan Super League γνωρίζει πολύ καλά. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς -πιθανότατα- θα τον αντιμετωπίσει τους επόμενους μήνες!

🔁 Cambio en la convocatoria de la Selección #SUB21.



Joel Roca suple a Jesús Rodríguez.



ℹ️ https://t.co/KZnwAkDvQ7#NuestraBase pic.twitter.com/fCIBFFX1d1 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 24, 2026

Το ποδοσφαιρικό «μπαμ» του Ζοέλ Ρόκα

Ο Ζοέλ Ρόκα είναι ένας νεαρός εξτρέμ, που από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα πήγε στην Τζιρόνα, ώστε να «κυνηγήσει» το όνειρό του.

Από το 2020 και έπειτα ξεχώρισε στα τμήματα υποδομής. Δύο χρόνια αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στη La Liga, πριν «κλείσει» τα 18 του!

Παρ’ όλα αυτά, τη σεζόν 2024-25 αποφασίστηκε πως έπρεπε να δοθεί δανεικός, ώστε να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες.

Και έτσι έγινε, με τη Μιράντες να τον κάνει δικό της για έναν χρόνο. Εκεί έκανε και το πρώτο του «μπαμ», πριν επιστρέψει την περασμένη σεζόν στην Τζιρόνα και παίξει 32 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ποιος ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να κάνει το πρώτο του… σπριντ στο ποδόσφαιρο; Ο Αλέσιο Λίσι! Κι όμως, ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν και αυτός που πίστεψε πολύ στον Ζοέλ Ρόκα, παρά την ηλικία του.

Γι’ αυτό και του έδωσε φανέλα βασικού στη Μιράντες. Συνολικά κατέγραψε 43 ματς, με έξι γκολ και τρεις ασίστ και έφτασαν μέχρι τον τελικό της ανόδου στη La Liga.



Παράλληλα, «εκτόξευσε» και τη χρηματιστηριακή του αξία που από τις 200.000 ευρώ πήγε στα 5.000.000, μέσα σε έναν χρόνο!

Σε μία συνεργασία που ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά από τη νέα σεζόν, όλα δείχνουν ότι οι δύο τους θα είναι αντιμέτωποι στα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό!