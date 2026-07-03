Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, έγιναν γνωστές οι αλλαγές που έρχονται στο «Νέο Καραϊσκάκης», για να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.

Το απόγευμα της Πέμπτης (02/07) παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Νέο Καραϊσκάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποκαλύφθηκε η πρώτη μακέτα για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο.

Παράλληλα, όμως, έγιναν γνωστά και τα αναλυτικά στοιχεία, που θα το κάνουν ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.

Στιγμιότυπα από τη σημερινή παρουσίαση του «Νέου Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης» από τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσία σύσσωμης της Ολυμπιακής οικογένειας σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για το μέλλον του Συλλόγου, του Πειραιά… pic.twitter.com/Dld2LqQe5K — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 2, 2026

Αναλυτικά, όσα έγιναν γνωστά για το Νέο Καραϊσκάκης:

-Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53.000.

-Το Νέο Στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” αναβαθμίζει τον Πειραιά και με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις θα διευκολυνθεί η πρόσβαση και η αποχώρηση των φιλάθλων.

-Χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο.

-Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων.

Ειδικοί χώροι εργασίας 1000 τμ.

-Πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου.

-Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.

-Νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.

-5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης.

-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων.

-Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι.

-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη.

-Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.

Δείτε το βίντεο: