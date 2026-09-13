Ο Ντούσαν Κέρκεζ ήταν έξαλλος με τη συμπεριφορά του Βάλτερ Ματσάρι στο ματς του Ατρόμητου με τον Ηρακλή, ενώ «έπλεξε» το εγκώμιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ατρόμητου με τον Ηρακλή (12/09, 1-1), εξέφρασε τα έντονα παράπονα που είχε από τη συμπεριφορά του Βάλτερ Ματσάρι.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ. κατήγγειλε τον Ιταλό τεχνικό για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κέρκεζ:

«Θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, με όλο τον σεβασμό. Ο προπονητής του Ηρακλή είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά μετά το παιχνίδι πήγα να του δώσω το χέρι και δεν μου το έδωσε, σαν να είμαι gypsy. Είναι απίστευτο.

Θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για όλους εδώ, όπως ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αυτός είναι κύριος και έχουμε κι άλλους προπονητές που είναι κύριοι. Ο Μεντιλίμπαρ ούτε αγγλικά ξέρει, αλλά πάντα όταν παίζαμε ερχόταν με σεβασμό να μας χαιρετήσει και μας κέρδιζε σε κάθε παιχνίδι. Βλέπετε τη διαφορά.

Ο Ματσάρι ήρθε και μου φέρθηκε σαν να είμαι gypsy. Τι σημαίνει αυτό; Είναι 65 ετών. Είναι παράδειγμα για εμάς τους πιο μικρούς προπονητές; Μπορεί να έχει δέκα κύπελλα, για εμένα είναι μηδέν. Αυτό είναι το πρόβλημα στη δουλειά μας. Δεν ήθελα να τα πω αυτά, αλλά πρέπει να τα πω.

Αυτός είναι με τσιγάρα στον πάγκο; Γιατί δεν βλέπει η ΕΠΟ ότι είναι με IQOS στον πάγκο, ενώ δεν επιτρέπεται στα εστιατόρια; Δεν θέλω να πω άλλα. Πάντα δείχνω σεβασμό, αλλά αυτό δεν είναι κατάσταση. Από τον πάγκο πεταγόταν κάθε φορά, λες και εμείς δεν παίζουμε. Σεβασμός μηδέν.

Σεβασμός στον Ηρακλή και σε όλους. Έχει κόσμο, είναι ιστορική ομάδα, αλλά αυτός δεν έχει τον σεβασμό μου».