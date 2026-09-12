Τι ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, για την πιθανότητα ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ξεκίνησε με ήττα τη θητεία του στον Ολυμπιακό, αφού ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από το «Γ. Καραϊσκάκης» (12/09, 0-1), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Βάσκος τεχνικός, μεταξύ άλλων, σχολίασε και το αν θα κάνει κάποια άλλη προσθήκη η ομάδα του.

«Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτήν την στιγμή προτεραιότητα είναι να βγάλουμε το καλύτερο που έχουμε από τους παίκτες που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ξέρω τι σημαίνει να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, φορώντας αυτή τη φανέλα. Νιώθω πληγωμένος. Εδώ δεν μας φτάνει να κερδίσουμε, πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες. Δεν θα σταματήσω να δουλεύω, ώστε όλοι να είναι υπερήφανοι για την ομάδα».

Για το πώς θέλει την ομάδα του: «Aυτό που έχω στο μυαλό μου για την ομάδα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά, που θέλω να πιέζει και να κερδίζει. Είναι μία διαδικασία, ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».

Για τον λίγο χρόνο που είχε στη διάθεσή του: «Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζω καλύτερα τους παίκτες και την ομάδα. Όπως είπα και νωρίτερα και ξέρετε δεν ψάχνω δικαιολογίες. Γνωρίζω σε ποιο γήπεδο παίζουμε και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες θα είμαστε πιο ήρεμοι. Έρχεται μία διακοπή, αλλά σε εκείνο το διάστημα θα φύγουν 12-15 παίκτες. Είμαστε όμως ο Ολυμπιακός και για αυτό έχουμε τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζω την ομάδα και έχω στο μυαλό μου τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν».

Για το πόσο χρόνο χρειάζεται ο Ολυμπιακός: «Θα πρέπει να δουλέψουμε, χρόνος δεν υπάρχει. Είναι πολύ λίγος χρόνος, ξέρουμε τις απαιτήσεις της ομάδας».

Για το ποιο στοιχείο θέλει να βελτιώσει: «Είναι πράγματα που έγιναν άσχημα, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και καλά πράγματα και θέλω να σταθώ σ’ ένα. Αυτό είναι η συμπεριφορά των παικτών και του σταφ, ήταν η μέγιστη. Έχω την ευθύνη, ώστε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν την ομάδα».