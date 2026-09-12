Ο Χρήστος Κόντης ήταν πανευτυχής στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έφυγαν με τη νίκη από την έδρα του Ολυμπιακού (12/09, 0-1), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και πλέον ετοιμάζονται με άλλον… αέρα, για την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, κόντρα στη Χόφενχαϊμ.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός αποθέωσε το mentality που έχει φτιάξει η ομάδα του, λέγοντας: «Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσει στους ποδοσφαιριστές μας. Να δημιουργήσουμε μια ομάδα που μπορεί να κοιτάζει όλους στα ίσα, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε ο Άρης, είτε η ΑΕΚ, είτε οποιοσδήποτε αντίπαλος. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας. Θέλουμε πάντα να πάμε την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω. Δεν υπάρχει comfort zone, πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας».

Παράλληλα, ο Χρήστος Κόντης είπε:

Για το αν πίστευε ότι ο ΟΦΗ μπορούσε να φύγει με αποτέλεσμα από το Φάληρο: «Αν δεν το πίστευα εγώ και αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμασταν ότι με την αλλαγή προπονητή στον αντίπαλο υπάρχει ορμή, ενθουσιασμός και πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Είπαμε στα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να κλείσουμε τους χώρους. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα παίξουν, άρα ήταν σημαντικό τα παιδιά να προσαρμοστούν και το έκαναν εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ: «Μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη ανεβαίνει η μπάρα. Έρχεται μια ομάδα από την Bundesliga στην έδρα μας, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της League Phase, και εμείς συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Θα παίξουμε το παιχνίδι μας και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε».

Για το ελληνικό στοιχείο στον ΟΦΗ: «Σίγουρα το ότι έχουμε πολλούς Έλληνες βοηθάει στο να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να παίζεις ένα παιχνίδι στο “Καραϊσκάκης” με τον Ολυμπιακό. Βοηθάει και τους ίδιους, αλλά και τους ξένους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν τι παιχνίδι παίζουν, με ποιον αντίπαλο παίζουν και πόσο δύσκολο είναι. Για εμάς, όμως, δεν υπάρχουν ξένοι και Έλληνες. Είναι όλοι τα παιδιά μας, η ομάδα μας, οι παίκτες μας».

Για το τακτικό πλάνο και τις αλλαγές πλευράς: «Είμαστε μια ομάδα που με τον τρόπο που παίζουμε έχει ως κύριο στοιχείο την αλλαγή πλευράς. Θέλουμε να πηγαίνουμε στην αδύναμη πλευρά του αντιπάλου, ειδικά όταν παίζει με τέσσερις αμυντικούς. Θέλουμε γρήγορες εναλλαγές, να μπαίνει η μπάλα μέσα και να αλλάζουμε άμεσα πλευρά. Σε πολλές στιγμές το καταφέραμε πολύ καλά και δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες, όπως και το γκολ που προήλθε από τέτοια ενέργεια».

Για τον Νους και τον Αποστολάκη που δεν αγωνίστηκαν: «Θεώρησα ότι με όλο αυτόν τον θόρυβο που έχει γίνει, μπορεί το μυαλό τους να μην ήταν τόσο έτοιμο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήταν μαζί μας και αν χρειαζόταν θα τους έριχνα στη μάχη. Το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε οργάνωση και νομίζω ότι και τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα που κερδίσαμε».