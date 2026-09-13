Ο Νίκος Αθανασίου έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι αριθμοί που ξεχώρισαν και οι πρωτιές.

Ο Νίκος Αθανασίου ήταν ένας από τους πολλούς πρωταγωνιστές που είχε ο ΟΦΗ στον θρίαμβο (12/09, 0-1) επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, ο Έλληνας μπακ, ο οποίος είναι δανεικός στους Κρητικούς από τους «ερυθρόλευκους», ίσως ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Τουλάχιστον, εάν βασιστούμε σε όσα «λένε» οι αριθμοί, αφού σε αρκετές κατηγορίες κατείχε την πρωτιά.

Άλλωστε, ήταν εκείνος που είχε την ασίστ στο γκολ που σημείωσε ο Κόντρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο έγραψε εν τέλει και την ιστορία του παιχνιδιού.

Ο πανευτυχής Χρήστος Κόντης αποθέωσε το mentality του ΟΦΗ Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τον σπουδαίο θρίαμβο του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το φοβερό παιχνίδι του Αθανασίου

Ο Νίκος Αθανασίου αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα στο φαληρικό γήπεδο και έμοιαζε ασταμάτητος.

Εκτός από την ασίστ, ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες πάσες για τον ΟΦΗ, με 39/46, μετρώντας 85% ακρίβεια σε αυτές. Παράλληλα, είχε την πρωτιά και στις κερδισμένες μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στις 6 από τις 11 που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Από εκεί και πέρα, στις 79 ενέργειες που είχε με την μπάλα, μέτρησε παράλληλα 3/6 μακρινές μεταβιβάσεις, είχε 1/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, 3 κερδισμένα φάουλ από τους αντιπάλους (πρώτος για τον ΟΦΗ), ενώ έφτασε και σε δύο τελικές προσπάθειες.

Όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, ο Νίκος Αθανασίου είχε επίσης κομβικό ρόλο. Συνεισέφερε σημαντικά για να κρατήσει η ομάδα του ανέπαφη την εστία της, έχοντας 3 κλεψίματα (πρώτος για τον ΟΦΗ), 3 εκκαθαρίσεις, 7 επανακτήσεις της κατοχής (πρώτος για τον ΟΦΗ), αλλά και 1/2 επιτυχημένα τάκλιν.

Η εμφάνιση του 25χρονου μπακ ήταν καταλυτική, για να έρθει η σπουδαία νίκη του ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».