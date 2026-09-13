Οι οπαδοί του ΟΦΗ επεφύλασσαν «θερμή» υποδοχή στο Ηράκλειο στην αποστολή της ομάδας, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο με μία μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη στάθηκε όρθια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επικράτησε με 1-0 (12/09), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όπως είναι λογικό, η Κρητική ομάδα γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξή της στο Ηράκλειο, από αρκετούς οπαδούς του ΟΦΗ που δεν είχαν όρεξη για… ύπνο!

Η νύχτα έγινε… μέρα στην Κρήτη, με τα καπνογόνα να έχουν την τιμητική τους, μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Φάληρο.

Πλέον, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, όπου θα υποδεχθεί τη Χοφενχάιμ (17/09, 19:45).

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