Ο Ντανιέλ Ποντένσε συνεχίζει να μοιράζεται ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή έναν άλλο πρώην προπονητή του Ολυμπιακού.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε φαίνεται πως βρήκε νέο… χόμπι, καθώς συνεχίζει να μοιράζεται ιστορίες από το παρελθόν.

Μετά την όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Πορτογάλος εξτρέμ επέλεξε να επιστρέψει μερικά χρόνια πιο πίσω.

Συγκεκριμένα, γύρισε πίσω στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, όταν και είχε ως προπονητή τον Πέδρο Μαρτίνς.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη ιστορία αποτέλεσε η επερχόμενη διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες, με τον Ποντένσε να φέρνει στη μνήμη του μία ξεχωριστή προπόνηση που είχε σε ένα αντίστοιχο διάστημα με τον Πορτογάλο τεχνικό.

International breaks are always different, either you get a call up or don’t.



A few years ago, back at Olympiacos, we had some different sessions during those 1–2 weeks.



We had a beach soccer pitch at the training ground, so we had a session or two there as part of our normal… — Daniel Podence (@daniel_podence) September 17, 2026

«Οι διακοπές για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων είναι πάντα διαφορετικές, είτε καλείσαι στην εθνική είτε όχι.

Πριν από λίγα χρόνια, όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, κάναμε κάποιες διαφορετικές προπονήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 1-2 εβδομάδων.

Είχαμε ένα γήπεδο beach soccer στο προπονητικό κέντρο, οπότε κάναμε μία ή δύο προπονήσεις εκεί ως μέρος του κανονικού μας προγράμματος. Από τις καλύτερες προπονήσεις για έναν ποδοσφαιριστή.

Μας προσέφερε τόσα πολλά: τεχνική, ευελιξία, ταχύτητα, δύναμη και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, όλα αυτά σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον. (Γιατί αν νομίζετε ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν καλά στην άμμο, κάνετε λάθος!)

Πέδρο Μαρτίνς», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντανιέλ Ποντένσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.