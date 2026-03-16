Ο Παναθηναϊκός «έμεινε» στο 0-0 (15/03) απέναντι στον Παναιτωλικό και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μπροστά του την τεράστια πρόκληση της Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε με αρκετές διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή του, απέναντι στον Παναιτωλικό (15/03, 0-0), καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να κάνει εκτεταμένο rotation, έχοντας στο μυαλό του τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μπέτις την Πέμπτη (19/03, 22:00).

Για λόγους αποφόρτισης έμειναν εκτός αποστολής οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες και Πελίστρι. Παράλληλα, στο αρχικό σχήμα πήραν θέση ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συνηθίσει να ξεκινούν βασικοί, όπως οι Ερνάντεθ, Παντελίδης, Τζούρισιτς και Σισσοκό. Από την ενδεκάδα του αγώνα με την Μπέτις διατηρήθηκαν μόνο οι Κάτρης και Ζαρουρί, με τον τελευταίο πάντως να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς, λόγω της αποβολής του.

Το αγωνιστικό πλάνο παρέμεινε στο 3-4-2-1, ενώ αγωνιστικά λεπτά πήρε και ο Τσιριβέγια, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό. Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς βοήθησε άμεσα επιθετικά την ομάδα και υπολογίζεται κανονικά για το ματς με την Μπέτις.

Παρά τις πολλές αλλαγές και τη φυσιολογική έλλειψη συνοχής, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία. Ο Κότσαρης ανταποκρίθηκε όποτε χρειάστηκε, ο Ερνάντεθ είχε σταθερή παρουσία στην άμυνα, ενώ καλή εικόνα άφησαν επίσης οι Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς και Κοντούρης.

Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ευκαιρίες με τους Σβιντέρσκι, Βιλένα και Τζούρισιτς, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Το εκτεταμένο rotation είχε ξεκάθαρο σκοπό: ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της Πέμπτης (19/03, 22:00), όπου θα επιδιώξει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.