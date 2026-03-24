Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8 και τα Play Outs (9-14) της Stoiximan Super League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03).
Αναλυτικά, το πρόγραμμα στις θέσεις 5-8:
1η αγωνιστική:
Βόλος-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Άρης
2η αγωνιστική:
Άρης-Βόλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
3η αγωνιστική:
Λεβαδειακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
4η αγωνιστική:
Άρης-ΟΦΗ
Βόλος-Λεβαδειακός
5η αγωνιστική:
Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
6η αγωνιστική:
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
Αναλυτικά, το πρόγραμμα στα Play Outs (9-14):
1η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
2η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR
3η αγωνιστική:
Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
4η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
5η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR
Κηφισιά-Παναιτωλικός
6η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστική:
ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός-Κηφισιά
8η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική:
Αστέρας AKTOR-Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
10η αγωνιστική:
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR