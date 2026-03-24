Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8 και τα Play Outs (9-14) της Stoiximan Super League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα στις θέσεις 5-8:

1η αγωνιστική:

Βόλος-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Άρης

2η αγωνιστική:

Άρης-Βόλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός

3η αγωνιστική:

Λεβαδειακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης

4η αγωνιστική:

Άρης-ΟΦΗ
Βόλος-Λεβαδειακός

5η αγωνιστική:

Βόλος-Άρης
Λεβαδειακός-ΟΦΗ

6η αγωνιστική:

Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος

Αναλυτικά, το πρόγραμμα στα Play Outs (9-14):

1η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός-Ατρόμητος

2η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR

3η αγωνιστική:

Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

5η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός
Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR
Κηφισιά-Παναιτωλικός

6η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-Κηφισιά
Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός-Κηφισιά

8η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

10η αγωνιστική:

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: