Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα στις θέσεις 5-8 και στα Play Outs της Stoiximan Super League.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8 και τα Play Outs (9-14) της Stoiximan Super League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα στις θέσεις 5-8:

1η αγωνιστική:

Βόλος-ΟΦΗ

Λεβαδειακός-Άρης

2η αγωνιστική:

Άρης-Βόλος

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

3η αγωνιστική:

Λεβαδειακός-Βόλος

ΟΦΗ-Άρης

4η αγωνιστική:

Άρης-ΟΦΗ

Βόλος-Λεβαδειακός

5η αγωνιστική:

Βόλος-Άρης

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

6η αγωνιστική:

Άρης-Λεβαδειακός

ΟΦΗ-Βόλος

Αναλυτικά, το πρόγραμμα στα Play Outs (9-14):

1η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

2η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός

Ατρόμητος-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-Αστέρας AKTOR

3η αγωνιστική:

Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά-Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

5η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός

Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR

Κηφισιά-Παναιτωλικός

6η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-Κηφισιά

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική:

ΑΕΛ Novibet-Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός-Κηφισιά

8η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-Ατρόμητος

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική:

Αστέρας AKTOR-Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

10η αγωνιστική:

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR

