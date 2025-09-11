Η Πούμας θέλει τον Αντονί Μαρσιάλ, αλλά για να «κλείσει» το deal με τον επιθετικό της ΑΕΚ, πρέπει να… τρέξει!

Ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται στο στόχαστρο της Πούμας, αλλά το deal με τον επιθετικό της ΑΕΚ, δεν είναι απλή υπόθεση.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, ειδικός στις μεταγραφές των συλλόγων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Σεσάρ Λουίς Μερλό, ανέφερε πως ο Γάλλος επιθετικός της «Ένωσης», είναι σε πρώτο πλάνο για τους Μεξικανούς.

Η υπόθεσή του, όμως, δεν είναι απλή. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, λόγω της πίεσης του χρόνου.

🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Συγκεκριμένα, η Πούμας έχει περιθώριο περίπου 24 ωρών, αφού στις 12/09 οι μεταγραφές «κλείνουν» και δεν θα μπορεί να τον δηλώσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να τον δανείσει στην Πούμας, αλλά ο Μαρσιάλ δεν έχει πρόθεση να μειώσει τις αποδοχές του, για να υπογράψει στους Μεξικανούς.