Ο Αντονί Μαρσιάλ βρίσκεται στο στόχαστρο της Πούμας, αλλά το deal με τον επιθετικό της ΑΕΚ, δεν είναι απλή υπόθεση.
Ο έγκριτος δημοσιογράφος, ειδικός στις μεταγραφές των συλλόγων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Σεσάρ Λουίς Μερλό, ανέφερε πως ο Γάλλος επιθετικός της «Ένωσης», είναι σε πρώτο πλάνο για τους Μεξικανούς.
Η υπόθεσή του, όμως, δεν είναι απλή. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, λόγω της πίεσης του χρόνου.
Συγκεκριμένα, η Πούμας έχει περιθώριο περίπου 24 ωρών, αφού στις 12/09 οι μεταγραφές «κλείνουν» και δεν θα μπορεί να τον δηλώσει στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να τον δανείσει στην Πούμας, αλλά ο Μαρσιάλ δεν έχει πρόθεση να μειώσει τις αποδοχές του, για να υπογράψει στους Μεξικανούς.